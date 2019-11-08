Трассу «Кола» перекроют на 2 часа, чтобы пропустить под мостом через Свирь целый состав

Утром субботы, 9 ноября, в Лодейнопольском районе Ленинградской области на два часа остановят движение по федеральной трассе Р-21 «Кола», чтобы развести мост через Свирь. По реке будут пропускать состав из трех судов.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8:50 до 10:50 для прохода вниз по реке Свирь состава «Белуга Роттердам», «Ю. Масляков» и «Як» с максимальным высотным габаритом 25 метров будет разведен мост у города Лодейное Поле, расположенный на 236-м километре автодороги «Кола». На это время автомобильное движение по трассе будет полностью перекрыто.

Мост через Свирь совмещенный – предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. «Белуга Роттердам», по данным портала «Корабел.ру», представляет собой уникальный буксир типа EuroTug 3010, оснащенный специальным краном для работы с якорями, который был приобретен российской компанией «Белуга Проджектс Лоджистик» в Нидерландах в 2019 году. «Як» – буксир-толкач одного из самых распространенных типов судов в России. Информации о судне «Ю. Масляков» в открытых источниках найти не удалось, но в августе 2019 года на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии спустили на воду дноуглубительное судно «Юрий Маслюков».



