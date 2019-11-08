Россия создаст свои ракеты средней дальности. Это «зеркальный ответ» Америке

Российское Министерство иностранных дел заверило, что Россия произведет свои аналоги ракет средней дальности, однако размещать их будут, ориентируясь на действия американских военных.

«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально», – цитирует 8 ноября заявления Сергея Лаврова РИА Новости.

При этом, по мнению главы МИД, необходимо сохранить «окно возможностей», поэтому Россия не будет замещать наземные ракеты, пока в регионе не появятся американские аналоги.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил США в новой гонке вооружений, пообещав также создать ракеты средней дальности.

Напомним, что между РФ и США существует договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, или СНВ-3, – это двустороннее соглашение, которое было подписано президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Договор сменил СНВ-1. Документ предусматривает, что стороны будут проводить операции по взаимному сокращению арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Договор СНВ-3 первоначально был подписан на 10 лет с возможным продлением.



