Петербуржцы остаются без Крыма. Сайт, на котором можно купить билеты, упал под натиском желающих

Петербуржцы не могут купить билеты на поезд в Крым из-за упавшего сайта железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс». Продажи стартовали утром 8 ноября.

«В связи с большим количеством запросов по покупке билетов в Крым на сайте grandtrain.ru время оформления проездных документов может быть увеличено. Специалисты компании работают над решением этой проблемы. Приносим свои извинения пассажирам», – цитирует ТАСС пресс-службу перевозчика.

Корреспондент «Фонтанки» с утра не может купить билет. С сайта РЖД возможно осуществить переход на ресурс «Гранд сервис экспресса», а вот выбрать место в вагоне уже не получается – сайт безнадёжно висит.

Накануне компания сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. Билеты будут стоить от 3650 рублей в плацкарте. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа.





Частного перевозчика «Гранд сервис экспресс», который подал заявку в Роспатент на торговую марку «Таврия», выбрал Минтранс.