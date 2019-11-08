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08.11.2019 11:11
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ГК «КВС» присоединилась к «Зеленому дню» от Сбербанка

ГК «КВС» присоединилась к «Зеленому дню» от Сбербанка

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» присоединилась к акционной программе Сбербанка «Зеленый день», приуроченной ко дню рождения финансового учреждения. В ноябре клиенты, которые приобретают жилье в объектах ГК «КВС» на промо-странице «Зеленого дня», могут получить дополнительную скидку 2% на квартиру.

«Скидка доступна при бронировании квартиры только 11 или 12 ноября. Для того, чтобы получить дисконт, клиенту необходимо зайти на промо-страницу «Зеленого дня» и кликнуть на баннер «Скидки от застройщиков». Среди предложений ГК «КВС» на сайте DomClick.ru выбрать интересующую квартиру и там же забронировать ее онлайн», – поясняет Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Скидка действует на все объекты  ГК «КВС» при подписании Договора долевого участия до конца ноября.

Напомним, в июне 2019 года ГК «КВС» и Сбербанк заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании договорились совместно работать над внедрением современных технологий и сервисов для покупателей, развитием партнерских программ. Сегодня ГК «КВС» входит в перечень платиновых партнеров Банка. В партнерстве со Сбербанком «КВС», в частности, предлагает своим клиентам эксклюзивные условия по программе субсидирования. Программа распространяется на квартиры в жилых комплексах «Новое Сертолово», «Ясно.Янино» и «Континенты».

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» – застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/наш.дом.рф

ЖК «Новое Сертолово» – застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

 

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