Средний счет по ЖКХ за октябрь для петербуржцев составил 4,1 тысячи рублей

Средний петербуржец заплатит в ноябре за октябрьские жилищно-коммунальные услуги 4 128 рублей. Это на 8,15% больше, чем год назад.

О цифрах в квитанции 8 ноября рассказали в жилищном комитете. Заместитель председателя Людмила Соловьева объяснила рост несколькими факторами. В первый раз тарифы выросли с начала года на 1,7% в связи с повышением НДС. Во втором полугодии коммунальный тарифы в целом увеличились на 0,4%, однако за счет платы на содержание помещения квитанция подросла примерно на 3%. Оставшаяся часть объясняется ранним — 16 сентября — началом периодического протапливания и тем, что фактически, по отоплению горожане платят в ноябре за полтора месяца. Кроме того, средняя температура сентября и октября оказалась ниже, чем год назад.

Ранее сообщалось, что в ноябрьских квитанциях 2019 года за октябрь сумма может вырасти на 5-8% по сравнению с показателями прошлого года. Причина – относительно раннее начало отопительного сезона.



