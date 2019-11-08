«День сурка» на дорогах Петербурга: на Народной автолюбители играют, на КАД знакомятся
Автомобилистам повезло: снегопад в Петербурге утром 8 ноября начался уже после утреннего пика пробок. И, возможно, именно он к 11 часам уплотнил движение с четырёх баллов до пяти в течение получаса. В целом же максимальная загруженность дорог утром осталась на уровне последних дней – «жёлтые» 6 баллов.
«День сурка», – пишут пользователи «Яндекс.Навигатора» в «разговорчиках». Действительно, список самых загруженных магистралей такой же, как, например, 5 ноября: Заневский и Косыгина, Славы и Народная, Культуры и Тихорецкий, все по 8 баллов. Нехарактерно плотный трафик отмечен на одной магистрали – шоссе Революции и Рябовское шоссе в центр, 7 баллов, что на 2 балла выше обычного.
Правда, отличие есть, и оно определяет настроение многих горожан: сегодня пятница. В утренних пробках развлекались как могли: на Народной играли в города, на вантовом мосту знакомились.
В сводках с улиц – тихие парочки. По Гороховой улице ученик поехал по автобусной полосе, а девушка, выезжая со двора дома 47, – не посмотрев налево, в итоге встали троллейбусы из центра, сообщает телеграм-канал «Мегаполис». Трамвайное движение на Кондратьевском проспекте, 14, перекрыли двое, а у перекрёстка Художников и Сикейроса полосу занял один: «похоже, заснул водитель», писали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Для статистики, в топ-5 утренних пробок в Петербурге, по данным «Яндекса», вошли:
- 8:48, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, 6,2 км, от Суздальского проспекта до площади Мужества. Пробка продержалась 1 час.
- 9:57, внутренняя сторона КАД и Большой Обуховский мост (вантовый), 6,1 км, от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Пробка продержалась 2 часа 50 минут.
- 8:36, проспект Маршала Блюхера, Кантемировская улица, Кантемировский мост, проспект Медиков, 5,5 км, от Лабораторного проспекта до Петропавловского моста. Пробка продержалась 1 час 30 минут.
- 8:42, проспект Косыгина, Заневский проспект, 4,8 км, от Индустриального проспекта до моста Александра Невского. Пробка продержалась 1 час 20 минут.
- 8:54, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 4,2 км, от Бассейной улицы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 1 час 50 минут.