«День сурка» на дорогах Петербурга: на Народной автолюбители играют, на КАД знакомятся

Автомобилистам повезло: снегопад в Петербурге утром 8 ноября начался уже после утреннего пика пробок. И, возможно, именно он к 11 часам уплотнил движение с четырёх баллов до пяти в течение получаса. В целом же максимальная загруженность дорог утром осталась на уровне последних дней – «жёлтые» 6 баллов.

«День сурка», – пишут пользователи «Яндекс.Навигатора» в «разговорчиках». Действительно, список самых загруженных магистралей такой же, как, например, 5 ноября: Заневский и Косыгина, Славы и Народная, Культуры и Тихорецкий, все по 8 баллов. Нехарактерно плотный трафик отмечен на одной магистрали – шоссе Революции и Рябовское шоссе в центр, 7 баллов, что на 2 балла выше обычного.

Правда, отличие есть, и оно определяет настроение многих горожан: сегодня пятница. В утренних пробках развлекались как могли: на Народной играли в города, на вантовом мосту знакомились.





В сводках с улиц – тихие парочки. По Гороховой улице ученик поехал по автобусной полосе, а девушка, выезжая со двора дома 47, – не посмотрев налево, в итоге встали троллейбусы из центра, сообщает телеграм-канал «Мегаполис». Трамвайное движение на Кондратьевском проспекте, 14, перекрыли двое, а у перекрёстка Художников и Сикейроса полосу занял один: «похоже, заснул водитель», писали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Для статистики, в топ-5 утренних пробок в Петербурге, по данным «Яндекса», вошли: