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Общество
08.11.2019 11:09
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Билеты на поезд в Крым первой поспешила купить сенатор от региона

Крымский сенатор Ольга Ковитиди приобрела билеты на поезд «Таврида», чтобы отпраздновать Новый год на полуострове.

«Мы с детьми собираемся на поезд из Москвы. Крайний сенат как раз 24 декабря, дети учатся, и вечером мы с детьми будем ехать к папе в Крым», – рассказала  8 ноября сенатор РИА Новости.

Для того чтобы купить билеты на поезд, она отправила в кассы железнодорожного вокзала Симферополя свою помощницу. Ковитиди отметила, что появление железнодорожного сообщения с субъектом Федерации скорректирует цены на авиабилеты.

Напомним, что 8 ноября стартовали  продажи  билетов по направлению Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь.


Справка:

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили раньше, чем ожидалось. Президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автомобильного транспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.

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