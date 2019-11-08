Билеты на поезд в Крым первой поспешила купить сенатор от региона

Крымский сенатор Ольга Ковитиди приобрела билеты на поезд «Таврида», чтобы отпраздновать Новый год на полуострове.

«Мы с детьми собираемся на поезд из Москвы. Крайний сенат как раз 24 декабря, дети учатся, и вечером мы с детьми будем ехать к папе в Крым», – рассказала 8 ноября сенатор РИА Новости.

Для того чтобы купить билеты на поезд, она отправила в кассы железнодорожного вокзала Симферополя свою помощницу. Ковитиди отметила, что появление железнодорожного сообщения с субъектом Федерации скорректирует цены на авиабилеты.

Напомним, что 8 ноября стартовали продажи билетов по направлению Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь.



