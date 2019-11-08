Setl Group возводит четвертый детский сад в ЖК «Чистое небо»

Setl Group

К строительству четвертого детского сада приступил холдинг Setl Group в жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе. Садик сможет принять 220 детей – для них построят современный бассейн и оформят яркие игровые комнаты. Плановый срок сдачи детского сада – 3 квартал 2020 года.

Детский сад появится возле корпуса 5.2 неподалеку от школы, которую сейчас возводит Setl Group. В проекте предусмотрены все необходимые опции для комфортного пребывания малышей в садике. Это территории для спорта и игр во дворе, разделенные живыми изгородями из зеленых растений и кустарников. В физкультурной зоне будет сделано безопасное покрытие из набивной крошки, а в игровой благоустроены площадки с теневыми навесами для защиты от дождя или слишком яркого солнца.

Садик примет 10 групп детей – от малышей до дошкольников. В трехэтажном здании для них будут подготовлены отдельные игровые комнаты, спальни, музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков и развивающих занятий. На первом этаже разместится бассейн размером 6 на 3 метра, с душевыми и раздевалками, а также теплыми обходными дорожками.

Setl Group

Setl Group оборудует детский сад современным лифтом для перевозки маломобильных посетителей, а на входе в здание будет установлен пандус.

Новый садик – четвертое дошкольное учреждение на территории жилого комплекса «Чистое небо». Уже работают два детских сада на 190 мест каждый, второй из них с бассейном (он принял первых ребят 1 сентября текущего года). Третий детский сад на 220 мест компания сдала в октябре – его открытие планируется уже в этом году. Кроме того, Setl Group строит современную общеобразовательную школу с двумя бассейнами, рассчитанную на 1100 учащихся. Срок сдачи школы – первый квартал 2021 года, но застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию досрочно.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»