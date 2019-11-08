Киев готов разводить войска в Донбассе в полдень

Разведение сторон вооруженного конфликта в Донбассе может стать реальным уже сегодня – Киев заявил о готовности начать разведение сил и средств в районе Петровского 8 ноября в 12:00 (13:00 мск). Об этом 8 ноября на брифинге заявил командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко.

"Семидневный режим тишины в Петровском соблюден. Сегодня в 12:00 мы запустим белую ракету, что будет сигналом для противника о нашей готовности к разведению", – сказал он. По словам Кравченко, если таким же сигналом не ответит другая сторона, это будет означать срыв разведения и нарушение международных договоренностей.

"Практическое разведение сил и средств в районе Петровского будет проходить в течение трех дней", – уточнил командующий. Он подчеркнул, что украинские военные после разведения "не снизят боевой готовности".

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для встречи "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в регионе.



