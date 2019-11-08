Семак: Кокорин уже сейчас мог бы играть за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии форварда Александра Кокорина.

«Кокорин позвонил сразу после освобождения — я спросил, какие у него дальнейшие планы. И с человеческой, и с тренерской точки зрения считаю, что Саше нужно дать шанс. Определяющую роль в этом вопросе сыграло как раз отношение руководства. Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы «Зениту» (если бы не решение РФС. — Прим. ред.). Саша пока не занимается в общей группе, мы его частично привлекаем к каким-то упражнениям. Наверное, сыграет в каком-нибудь товарищеском матче в ноябре», – цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Кокорин вышел на свободу по УДО 17 сентября. За день до этого «Зенит» подписал с ним новый контракт до конца сезона-2019/20, по которому футболист получит 1,9 миллиона евро за вычетом налогов (по предыдущему соглашению годовой оклад составлял 4 миллиона евро).

20 сентября РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна. Он сможет быть зарегистрирован не раньше 22 января 2020 года.

8 октября 2018 года в Москве Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая 2019 года суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных – к полутора годам.



