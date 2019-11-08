Перед Днём полиции ВЦИОМ рассказал о росте уважения к силовикам и готовности им помогать

Подавляющее большинство россиян готовы помогать полиции – быть понятыми, сообщать о подозреваемых и участвовать в задержаниях. К такому выводу 8 ноября пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения, опрос проведен в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел.

87% респондентов отметили, что готовы рассказать полицейскому подробности ситуации, очевидцами которой они оказались. 72% согласны быть понятыми, а 68% – сообщить о человеке, интересующем силовиков. Принять участие в задержании правонарушителя теоретически могут 55% россиян, а поучаствовать в охране общественного порядка – 47%.

Интересно, что, по данным ВЦИОМ, количество россиян, которые готовы стать понятыми, за 7 лет выросло в полтора раза – с 45 процентов до 72. Ещё 68 процентов готовы сообщить о действиях заинтересовавшего полицию человека. Социологи утверждают, что непозволительное поведение со стороны сотрудников полиции наблюдали последнее время 16 процентов опрошенных. 10 лет назад этот показатель был 34 процента.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается 10 ноября.



