С помощью переводов по платежным системам. ФСБ в Дагестане нашла финансистов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»

Ячейка собрала для террористов не менее 10 млн рублей. Об этом сообщает 8 ноября ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом, МВД России и Росфинмониторингом на территории Республики Дагестан пресечена деятельность законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды международной террористической организации «Исламское государство», – сообщили в ЦОС.

В ФСБ уверены, что задержанные действовали по заданию эмиссаров ИГ, деньги собирали с помощью переводов по платежным системам и на банковских картах и доставляли на подконтрольную террористам территорию в Сирии.

Пока из членов ячейки задержаны двое. У них изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты и фискальные чеки, а также иные документальные материалы, подтверждающие их преступную деятельность.



