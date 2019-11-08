В Группе «Эталон» поздравили 10 000-го покупателя с начала 2019 года

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

7 ноября в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 10 000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейной» покупательницей стала Инна Ивановна, которая приобрела квартиру в Квартале Che, строящемся в Московском районе Санкт-Петербурга.

Почетную покупательницу поздравил Геннадий Щербина, генеральный директор Группы «Эталон». «Квартал Che – наш новый проект, продажи в котором мы открыли всего несколько недель назад, но он уже пользуется большой популярностью у покупателей. Высокий спрос на наши объекты позволил достичь отметки в 10 000 заключенных сделок практически на месяц раньше, чем в прошлом году, – отметил Геннадий Щербина. – Мы искренне ценим доверие, которое Вы оказываете нашей Компании. Поздравляю Вас с покупкой!»

Глава Санкт-Петербургского территориального управления Группы «Эталон» Юрий Бородин также присоединился к поздравлениям и добавил: «Квартал Che – прекрасный выбор. В нем есть все, что нужно для комфортной жизни: «семейная» квартирография, развитая инфраструктура, хорошая транспортная доступность, высокая обеспеченность жилого комплекса машиноместами».

«Я от всей души хочу поблагодарить всех менеджеров, строителей и сотрудников, которые работают в Группе «Эталон». Вот уже многие годы я с удовольствием обращаюсь именно в вашу Компанию, потому что знаю вас как надежного застройщика, который строит качественное и комфортное жилье. Я рекомендую Группу «Эталон» друзьям, родственникам, всем тем, кто задумался о покупке новой квартиры, – поделилась Инна Ивановна. – Квартал Che понравился функциональными планировками, интересной архитектурой и своей локацией: он расположен близко к Московскому проспекту, до метро рукой подать».

По доброй традиции Группы «Эталон» «юбилейной» покупательнице вручили памятные подарки.

Справка о Группе «Эталон»

«Квартал Che» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Девелопмент", проектная декларация на сайте наш.дом.рф