День жестянщика заметили вечером. На «Сортавале» пенсионер пошёл на разворот там, где нельзя; пострадали четверо

Четверг, 7 ноября, как показывает статистика, был днём жестянщика. Инспекторы ГИБДД зарегистрировали в Санкт-Петербурге 436 аварий, хотя в предыдущие рабочие дни их число не превышало 375. В Ленинградской области число ДТП осталось на уровне предыдущих дней. Смертельных аварий в регионах не произошло. Об этом сообщает 8 ноября УГИБДД по городу и области в своём паблике «ВКонтакте».

Автомобилисты в соцсетях жаловались, что, мол, день жестянщика настал вчера к вечеру. Действительно, местами подморозило, например, на КАД водители заметно осторожничали. Последний раз более 400 ДТП в день в Петербурге было зафиксировано в понедельник, 28 октября, – 431. При этом пострадавших было больше: 22 против 17 вчерашних.

Среди самых серьёзных аварий за день – ночное ДТП на Таллинском шоссе, 40, в Горелово, где юноша 2001 года рождения получил тяжёлые травмы, перебегая дорогу (инцидент попал на видео). Два человека пострадали утром в «паровозике» с двумя маршрутками на Белы Куна.





Ещё четыре человека получили различные травмы под вечер, около 17:15, на 19-м километре трассы «Сортавала» (Всеволожский район). По предварительной информации УГИБДД, 85-летний водитель «Рено Сандеро» решил развернуться через технологический разрыв, где разворот запрещён, и совершил столкновение со встречным Audi Q7. На фотографиях «Дорожного инспектора» видно, что «Рено» выкинуло за пределы проезжей части: машина получила боковой удар и отлетела в ограждение.

С тяжёлыми травмами в больницу попали сам водитель «Сандеро» и двое его пассажиров: 67-летняя женщина и мужчина лет 60 на вид. 53-летний водитель «Ауди» получил лёгкие травмы в результате срабатывания подушки безопасности.