Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +4
$ 63.73р
70.55р
12:04 08.11.2019
Расширенный поиск

Происшествия
08.11.2019 10:11
Печать

День жестянщика заметили вечером. На «Сортавале» пенсионер пошёл на разворот там, где нельзя; пострадали четверо

Четверг, 7 ноября, как показывает статистика, был днём жестянщика. Инспекторы ГИБДД зарегистрировали в Санкт-Петербурге 436 аварий, хотя в предыдущие рабочие дни их число не превышало 375. В Ленинградской области число ДТП осталось на уровне предыдущих дней. Смертельных аварий в регионах не произошло. Об этом сообщает 8 ноября УГИБДД по городу и области в своём паблике «ВКонтакте».

День жестянщика заметили вечером. На «Сортавале» пенсионер пошёл на разворот там, где нельзя; пострадали четверо

Автомобилисты в соцсетях жаловались, что, мол, день жестянщика настал вчера к вечеру. Действительно, местами подморозило, например, на КАД водители заметно осторожничали. Последний раз более 400 ДТП в день в Петербурге было зафиксировано в понедельник, 28 октября, – 431. При этом пострадавших было больше: 22 против 17 вчерашних.

Среди самых серьёзных аварий за день – ночное ДТП на Таллинском шоссе, 40, в Горелово, где юноша 2001 года рождения получил тяжёлые травмы, перебегая дорогу (инцидент попал на видео). Два человека пострадали утром в «паровозике» с двумя маршрутками на Белы Куна.


Ещё четыре человека получили различные травмы под вечер, около 17:15, на 19-м километре трассы «Сортавала» (Всеволожский район). По предварительной информации УГИБДД, 85-летний водитель «Рено Сандеро» решил развернуться через технологический разрыв, где разворот запрещён, и совершил столкновение со встречным Audi Q7. На фотографиях «Дорожного инспектора» видно, что «Рено» выкинуло за пределы проезжей части: машина получила боковой удар и отлетела в ограждение.

День жестянщика заметили вечером. На «Сортавале» пенсионер пошёл на разворот там, где нельзя; пострадали четверо

С тяжёлыми травмами в больницу попали сам водитель «Сандеро» и двое его пассажиров: 67-летняя женщина и мужчина лет 60 на вид. 53-летний водитель «Ауди» получил лёгкие травмы в результате срабатывания подушки безопасности.

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «КВС»
      08.11.2019 11:11

      ГК «КВС» присоединилась к «Зеленому дню» от Сбербанка

      Группа компаний «КВС» присоединилась к акционной программе Сбербанка «Зеленый день», приуроченной ко дню рождения финансового учреждения. В ноябре клиенты, которые приобретают жилье в объектах ГК «КВС» на промо-странице «Зеленого дня», могут получить дополнительную скидку 2% на квартиру.
      Setl Group
      08.11.2019 10:51

      Setl Group возводит четвертый детский сад в ЖК «Чистое небо»

      К строительству четвертого детского сада приступил холдинг Setl Group в жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе. Садик сможет принять 220 детей – для них построят современный бассейн и оформят яркие игровые комнаты. Плановый срок сдачи детского сада – 3 квартал 2020 года.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      08.11.2019 10:10

      В Группе «Эталон» поздравили 10 000-го покупателя с начала 2019 года

      7 ноября в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 10 000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейной» покупательницей стала Инна Ивановна, которая приобрела квартиру в Квартале Che, строящемся в Московском районе Санкт-Петербурга.
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      07.11.2019 18:00

      Застройщик «Терминал-Ресурс» принял участие в осенней Ярмарке недвижимости

      Одна из крупнейших в России выставок жилья проводится в Петербурге дважды в год. Это удобная площадка, на которой «здесь и сейчас» можно ознакомиться с актуальными предложениями на рынке жилищного строительства.
      ГК «Полис Групп»
      07.11.2019 17:22

      ЖК «Мой мир» аккредитован банками-партнерами ГК «Полис Групп»

      Новый проект ГК «Полис Групп» «Мой мир» аккредитован в рамках ипотечных программ в Сбербанке, ВТБ, банках ДОМ.РФ, Открытие, Санкт-Петербург, Уралсиб, а также АкБарс Банке.
      Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банк
      07.11.2019 16:17

      Альфа-Банк в Санкт-Петербурге объявил стипендиатов программы Альфа-Шанс

      Торжественная церемония вручения стипендиальных сертификатов состоялась 6 ноября в стенах Санкт-Петербургского Государственного Экономического университета (СПБГЭУ).
      ГК «Полис Групп»
      07.11.2019 13:07

      Старт продаж нового проекта в Мурино от ГК «Полис Групп»

      ГК «Полис Групп» открыла продажи в новом проекте ЖК «Мой Мир» в Мурино. Квартиры будут реализованы по эскроу-счетам. Проектное финансирование строительства осуществляет Банк ДОМ.РФ. Соответствующее соглашение стороны подписали в сентябре 2019 года.
      Setl Group
      07.11.2019 11:41

      Setl Group построил западный участок Плесецкой улицы

      Setl Group завершил строительство Плесецкой улицы от Комендантского проспекта до перекрестка с Верхне-Каменской улицей возле 6-й очереди ЖК «Чистое небо». Финансирование проекта осуществлялось из собственных средств холдинга.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      07.11.2019 11:32

      Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

      «Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в октябре 2019 года.
      Glorax Development
      07.11.2019 11:12

      Сезонные скидки до 20% в проектах Glorax Development

      До конца декабря в четырех жилых комплексах компании Glorax Development действует уникальное предложение – скидки до 20% на определенный пул квартир.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      06.11.2019 12:58

      Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильный банк для физических лиц

      Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильный банк на платформах iOS и Android. В обновленной версии приложения появились актуальные функции, которые сделают жизнь клиентов проще и комфортнее.
      06.11.2019 12:52

      6 ноября - презентация ежегодного Рейтинга «Лидеры финского бизнеса - 2019»

      6 ноября в Доме Финляндии «Фонтанка» подведет итоги исследования «Самые влиятельные финские компании – 2019». В ходе презентации будет представлен обновленный список 30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке и представлены актуальные данные об их выручке, инвестиционных проектах, географической экспансии и т.д.