В Шереметьево экстренно сел «Сухой» из Ростова. У самолёта отказал механизм крыла

Самолёт Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Предположительно, у судна обнаружилась неисправность механизации крыла.

Как сообщает 8 ноября РИА Новости, в ходе посадки никто не пострадал, на борту в этот момент находились 79 пассажиров и 5 членов экипажа.

«Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс № 1165 из Ростова в Москву, совершил экстренную посадку после срабатывания датчика неисправности крыла», – сказал собеседник агентства.

Неделю назад, напомним, точно такой же самолёт, направлявшийся в Петербург из Тюмени, после взлёта начал вырабатывать топливо и готовиться к посадке в аэропорту вылета.



