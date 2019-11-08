Ремонт водопровода изменит движение троллейбусов на Московском на выходных

Аварийные работы на два дня изменят движение троллейбусов на Московском проспекте в Петербурге, сообщает 8 ноября «Горэлектротранс».

Как рассказали на предприятии, с часу ночи 9 ноября до часу ночи 11 ноября у дома №120 по Московскому проспекту будут проводить аварийные работы на водопроводе. В связи с этим на участке закрывается троллейбусное движение в направлении от станции метро «Электросила» до площади Московских ворот – три крайние полосы справа.

Трассы маршрутов №№15 и 17 не изменятся – на линию выйдут электробусы с динамической зарядкой.

Троллейбус №26 будет ходить от Сортировочной только до станции метро «Электросила». Обратно он проследует по улицам Решетникова, Сызранской и проспекту Юрия Гагарина.





Троллейбус №44 проследует от Авангардной улицы только до Московской площади. Обратно пойдет по улицам Ленсовета и Типанова.