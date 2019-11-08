Житель Мельбурна выиграл 800 тысяч через минуту после того, как его бросила девушка. Она вернулась

Житель австралийского Мельбурна выиграл 800 тысяч австралийских долларов спустя считаные минуты после расставания с девушкой, сообщает РИА Новости 8 ноября со ссылкой на Daily Mail.

Мужчина следил за скачками на Мельбурнском кубке. Его вторая половинка не сильно была довольна тем, что животным он уделяет больше внимания, чем ей, и сообщила, что бросает его. Пока пара выясняла отношения, выиграла ставка мужчины на пятерку призёров кубка.

«В тот момент, когда девушка отправилась к выходу из казино «Корона», где проходили скачки, мужчина проверил свой аккаунт и понял, что стал победителем. Узнав о выигрыше, она решила задержаться. До конца вечера мужчина угощал ее напитками, после чего пара разошлась», – сообщает издание.

На выигранные деньги австралиец хочет улучшить свои жилищные условия.



