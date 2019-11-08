На Московском влетела в столб легковушка, якобы подрезанная каршерингом

О серьёзной аварии на одной из крупнейших магистралей Петербурга сообщают очевидцы в соцсетях.

На Московском проспекте, у пересечения с Ленинским, рано утром 8 ноября влетела в столб на разделительной полосе чёрная «КИА». Её подрезал каршеринговый автомобиль, он остался на месте аварии, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по фотографиям, в «КИА» сработали подушки безопасности.

«Вроде жив водитель в подбитом авто. Свет включил, шевелится», – рассказывает Марина. Едущие мимо автомобилисты остановились, чтобы оказать ему помощь. По трамвайным путям на место прибыла скорая.

Сильных помех движению это ДТП не создаёт: крупных пробок «Яндекс.Карты» здесь не фиксируют.



