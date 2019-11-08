Лишь 12% россиян ведут здоровый образ жизни. В Петербурге отставание от лидера рейтинга почти в пять раз

Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.

Как пишет РБК 8 ноября, рейтинг составлялся с учетом соблюдения пяти условий ЗОЖ. Человек не должен курить, пить не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 г для женщин, есть овощей и фруктов не менее 400 граммов в день, заниматься физической нагрузкой не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной в неделю и потреблять соль не больше 5 граммов в сутки.

«Наиболее высокая доля людей, ведущих здоровый образ жизни, в 2019 году зафиксирована в Ингушетии — 48,8%. На втором месте Крым с 29,2%, на третьем — Адыгея с 28,8%. В пятерку лидеров по ЗОЖ также вошли Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%). У Москвы этот показатель составляет 8,8%, у Санкт-Петербурга — 6,8%», – приводит данные Росстата издание.



