Умный помощник, а не Большой Брат. МТС презентовала устройство для отслеживания перемещения подчиненных

Устройство на базе Bluetooth — целый комплекс датчиков, который передаёт данные о перемещении сотрудника, его состоянии и окружающей среде, представила компания МТС, сообщают 8 ноября «Ведомости».

Гаджет вшивается в форму и соединен с датчиками, которые встроены по периметру помещения. Данные отправляются ежесекундно по Wi-Fi или мобильной сети. Помимо непосредственно перемещения, устройство можно оснастить дополнительными датчиками — газоанализатором, пульсометром и тревожной кнопкой. В МТС уверены, что оно найдет себе применение в сфере нефтепереработки, машиностроении, сельском хозяйстве и строительстве.

Ранее «Мегафон» показал «умную» форму для работников промышленности. Она состоит из каски, жилета, куртки, ремня, перчаток и обуви, с помощью которых можно отслеживать перемещения с точностью от 0,1 до 0,3 метра, а также данные о физическом состоянии. В отличие от гаджета МТС, форма «Мегафона» обещает автономную работу в несколько суток.



