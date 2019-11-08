Палки в колёса. Иностранцев, нарушивших ПДД в России, хотят задерживать на границе с помощью блокираторов

Для борьбы с иностранцами, нарушающими ПДД на территории РФ, МВД подготовило проект «дорожной карты», предусматривающий разносторонние меры. Среди них – блокираторы на колёсах, задержания автомобиля в случае неуплаты штрафа, автоматизированная передача данных о собственниках авто из таможни в ГИБДД, дорожные камеры на границах со странами ЕврАзЭС, увеличение штата полицейских и сотрудников Ространснадзора.

Как пишет 8 ноября «Коммерсантъ», в документ вошли предложения Минтранса, Минфина, ФТС, правительства Москвы, Российского союза автостраховщиков, он согласован с ведомствами и направлен в правительство. Утвердить карту должен вице-премьер Максим Акимов. По его словам, напомним, автомобили с иностранными номерами могут начать штрафовать за нарушения ПДД в России в 2020 году.

Работающей системы наказания водителей-иностранцев до сих пор нет. Так, в Москве, где 95% нарушений на дороге фиксируют камеры, штрафы выносят в отношении 1% владельцев машин с иностранными номерами. В остальных случаях не хватает данных. Чаще других в столице ПДД нарушают автомобилисты из Белоруссии, Украины, Молдавии, Армении.

К 15 декабря МВД, Минтранс, ФТС, РСА намерены утвердит перечень сведений о владельцах иностранных машин, необходимых для эффективной работы ГИБДД. В пунктах пропуска на границе установят камеры для считывания номеров машин, данные будут поступать в информационную систему ФТС, а оттуда – в полицию. К 1 февраля 2020 года должен быть налажен обмен информацией о временно ввезённых ТС между странами-членами ЕврАзЭС.





Готовящиеся поправки к КоАП обяжут иностранцев платить штрафы и разрешат задерживать транспорт в случае неуплаты. Проверить задолженность можно при выезде машины из страны и там же поставить на колёса блокираторы – полномочия по контролю получат сотрудники таможенных служб и Ространснадзора. Возможно, будет увеличен штат подразделений МВД и Ространснадзора, в зоне которых расположатся новые пункты контроля.

Тем временем ГИБДД Москвы и Краснодара начали применять временную схему работы с иностранцами. Инспекторы останавливают их машины и оформляют на водителей нарушения, зафиксированные камерами в течение двух месяцев, а адрес для отправки «писем счастья» берётся из документов.