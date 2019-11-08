На станциях «Площадь Восстания» и «Невский проспект» искали восемь бомб, не нашли ни одной

Восемь бомб пообещали петербургскому метрополитену авторы письма, поступившего на почту подземки накануне. Осматривать пришлось две крупнейшие станции в центре города.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 8 ноября, анонимку с ящика на Mail.ru через форму на официальном сайте в метрополитен прислали вчера в четвертом часу вечера. Послание гласило, что на станциях «Площадь Восстания» и «Невский проспект» заложено восемь взрывных устройств.

Станции закрывать не стали, осмотрев их без эвакуации. Ничего подозрительного не нашли.

Напомним, за длинные ноябрьские выходные вокзалы, станции и автосалоны Северной столицы получили письма с угрозами терактов. Анонимы грозили атаковать объекты с дронов, в качестве откупа требовали криптовалюту. Отправили угрозу и клубу «Космонавт», где взрывы пообещали в день концерта американской певицы Кристы Белл.



