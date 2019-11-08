Собаки загнали ребенка в яму. Его спасла продавщица

В Красноярске по факту нападения собак на ребёнка проводится проверка. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю 7 ноября.

Первыми о ЧП написали местные СМИ. Журналисты узнали, что в Ленинском районе краевого центра стая бродячих собак напала на 8-летнего мальчика.

«Ему на помощь пришла работница магазина, которая услышала лай и крики ребенка Женщина смогла отогнать животных и вытащить школьника из ямы, в которую он упал, спасаясь от агрессивных собак. Мальчик получил тяжелые травмы и в настоящее время госпитализирован в медицинское учреждение, где ему проведена операция», – сообщает СК края.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



