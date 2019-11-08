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Город
08.11.2019 08:35
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В Петербурге — снова самая холодная ночь осени. Но дальше начнется потепление

Петербургская ночь вновь стала самой холодной с начала осени и оказалась, по сути, самой что ни на есть зимней. Но, уверяют, синоптики, дальше начнется потепление. 

За погодой в Северной столице наблюдал синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. Результатами поделился утром 8 ноября в Facebook.

«Северная столица вновь отметилась самой холодной ночью с начала осени. Минимальные термометры в Санкт-Петербурге показали -6,1°. По области было до -10°», – написал он. 

Но далее утешил: «Сегодня начнется неторопливое потепление». 


Сейчас в городе на Неве -3 градуса. Днем Северо-Западный гидрометцентр обещает до двух тепла. А в выходные столбик термометра не должен опуститься ниже ноля даже по ночам. Снег сменят дожди. 

Напомним, вчерашняя ночь тоже была самой холодной, но все же оказалась на два градуса теплее сегодняшней. 

 

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