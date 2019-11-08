Захоронят с почестями, и памятник поставят. Умер козел Тимур, прославившийся дружбой с тигром Амуром

История козла Тимура продолжается и после его смерти. О гибели ставшего благодаря СМИ известным козла из Приморского сафари-парка сообщила его опекун Эльвира Головина.

«Мне трудно, но так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 05.11.2019 козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей», – говорится в письме, опубликованном на сайте парка.

Как пишут РИА Новости 8 ноября , урна с прахом Тимуром будет захоронена с почестями.

«В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура», – сообщила опекун.



