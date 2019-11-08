Захоронят с почестями, и памятник поставят. Умер козел Тимур, прославившийся дружбой с тигром Амуром
История козла Тимура продолжается и после его смерти. О гибели ставшего благодаря СМИ известным козла из Приморского сафари-парка сообщила его опекун Эльвира Головина.
«Мне трудно, но так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 05.11.2019 козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей», – говорится в письме, опубликованном на сайте парка.
Как пишут РИА Новости 8 ноября , урна с прахом Тимуром будет захоронена с почестями.
«В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура», – сообщила опекун.
Справка:
О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял место, где спал тигр, заставив его ночевать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, видео с ними набрали несколько миллионов просмотров на YouTube.