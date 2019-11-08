Инструкция по предупреждению оспы коз в силе. Минюст не успел выполнить поручение о пересмотре актов СССР

«Регуляторная гильотина», которую в сентябре объявил премьер-министр должна была отправить под нож нормативные акты СССР, в том числе довоенные. Всего речь шла о примерно 20,4 тыс. документов. Но пока под нож могут попасть исполнители в Минюсте. Первый дедлайн провален.

К 15 ноября Минюст должен был подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев. Как пишут 8 ноября «Ведомости», ведомство просит отсрочки. Документы пришлось просматривать в ручном режиме, так как в разных нормативных документах прошлого столетия были разные редакции и формулировки. С каждой приходилось работать отдельно. Пока обработку прошли 60% актов.

Пока не ушли в прошлое «постановление о кролиководах и звероводах-любителях», «инструкция по предупреждению оспы коз» и правила убоя скота на мясо, которые предписывают окружать скотобойню изгородью.

Подготовить постановление в Минюсте обещают к 20 декабря. А полностью отменить советские нормы возможно удастся к февралю 2020 года.



