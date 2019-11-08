Мать третьеклассника получила инфаркт, объясняя сыну домашнее задание

Инфаркт заработала жительница Китая, объясняя непонятливому сыну-школьнику задание по математике.

О серьезных последствиях домашних педагогических опытов 8 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Asia One. 36-летняя жительница города Хубей делала уроки с сыном, который учится в третьем классе. Задание по математике ввело ребенка в ступор: он никак не мог понять, что от него требуется. Мама пыталась объяснить правила сыну, и в процессе объяснений завелась.

«Я объяснила ему несколько раз, но он все еще не мог понять, – рассказала позже журналистам родительница. – Я была так зла, что казалось, сейчас взорвусь. И тут вдруг мое сердце начало сильно биться — и я не смогла нормально дышать».

Супруг не растерялся и повез жену в больницу, где ей поставили диагноз - инфаркт миокарда. К счастью для китаянки, оказанная помощь быстро вернула ее в строй.





Мама третьеклассника призналась, что часто бывает недовольна ребенком, но что это может привести к инфаркту, она и представить не могла.

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