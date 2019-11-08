«Лада Гранта» «Яндекс.Такси» с 10 пассажирами, 7 из которых – дети, попала под удар в Ставрополье. Пострадали все

Двенадцать человек из двух легковушек госпитализированы после аварии на дороге Ставрополь – Батайск.

Как сообщает 8 ноября местный портал News.1777 со ссылкой на УГИБДД, минувшим вечером, около 22:30, на 302-м километре трассы, в Шпаковском районе Ставропольского края, столкнулись две легковые машины и грузовик. По предварительной версии, KIA Сeed выехал на встречную полосу, задел по касательной встречный грузовик КАМАЗ и врезался во встречную же «Ладу Гранту».

В пятиместной «Гранте», по данным областного ГУ МЧС, ехали 11 человек: водитель, трое взрослых пассажиров и семеро детей разного возраста. На фотографиях УГИБДД на местных сайтах видно, что на машину нанесена цветографическая схема «Яндекс.Такси». Госпитализированы были все 11 человек из «Гранты» и водитель «КИА» – он был один в машине. Водитель грузовика не пострадал.





По данным издания «Победа 26», травмы пострадавших квалифицированы как незначительные. У агентства «Интерфакс-Юг» другая информация: в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Ставрополя журналистам сообщили, что из девяти человек, оставленных в больнице, двое в тяжёлом состоянии находятся в реанимации, шестеро – в нейрохирургии и один человек – в травматологии.

Экстренную психологическую помощь пострадавшим оказывает в больнице психолог ГУ МЧС. Всего к ликвидации последствий аварии привлекалось 27 человек и 9 единиц техники.