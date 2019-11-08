Лицом не вышел. Банкоматы в России хотят оснастить системой распознания лиц

Оператор единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком» занялся внедрением использования биометрии в финансовой сфере. Банки уже тестируют аппараты с системой распознавания лиц. Как пишут «Известия» 8 ноября, это увеличит стоимость банкомата, но позволит сэкономить на производстве пластиковых карт.

Обычный АТМ, как сообщает издание, стоит от 8 до 20 тыс. долларов, а дополнительная установка модуля для распознавания лиц может обойтись еще в 1 тыс.,

В рамках пилотного проекта некоторые банки уже оборудуют тестовые аппараты такой системой.

Банкоматы оборудуют камерой, которая будет узнавать человека только по слепку его лица, хранящемуся в ЕБС

Новшество позволит клиентам не применять карты или смартфоны при проведении операций с банкоматами.



