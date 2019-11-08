В аэропорту Хабаровска у самолёта загорелся двигатель

В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель у готовившегося к вылету самолёта Embraer-190 пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры8 ноября, возгорание произошло при запуске двигателя. На борту находилось 18 пассажиров и 5 членов экипажа, все они были эвакуированы, никто не пострадал.

«Пожар локализован силами аэропортовых служб» — говорится в сообщении пресс-службы.

Рейс направлялся из Хабаровска в Магадан.

8 сентября в двигателе лайнера, который готовился к взлёту по маршруту Москва — Владивосток из аэропорта Шереметьево, произошло задымление.



