«Замечания противоположного характера». С законопроектом о карпулинге не согласны ФСБ, ФАС, МВД

К законопроекту о легализации карпулинга (райдшеринга), подготовленному Минтрансом, появились замечания у ФСБ, МВД, ФАС, Минэкономики и Минкомсвязи. Сами участники рынка перевозок тоже не в восторге.

Как пишет 8 ноября «Коммерсантъ», в ходе межведомственного обсуждения только только Минфин согласовал проект. Остальные «высказали ряд замечаний, в том числе диаметрально противоположного характера».

Минтранс, напомним, представил свои предложения по регулированию онлайн-агрегаторов совместных поездок в июне. Проект предлагает ограничить число рейсов двумя в сутки, а количество попутчиков – пятью. Использовать наличные средства для компенсаций водителям фактически запрещается. За сервисами будет следить госнадзор, и за нарушения грозит блокировка.

Силовики считают, что пассажиров должно быть не больше четырёх, а перед началом совместной поездки водителю необходимо подтвердить наличие техосмотра, прав и полиса ОСАГО. Замечания Минэкономики касаются величины и формы компенсации для водителя, уведомительного порядка начала деятельности карпулинговых сервисов, а также госконтроля над ними.





За ужесточение высказываются и некоторые участники рынка. Две поездки в день это, по их мнению, легализация незаконных такси, поэтому должно быть не больше трёх поездок по одному маршруту в течение месяца. BlaBlaCar (крупнейший сервис карпулинга) полагает, что введение исключительно безналичных платежей приведет к ущемлению прав части граждан, так как «пока не все граждане России к этому готовы».

Минтранс планирует завершить согласование проекта в ноябре.