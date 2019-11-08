Сердце в Париже, останки под танцплощадкой в Смоленске. В России археологи нашли предполагаемые останки наполеоновского генерала Гюдена

Друг и соратник Наполеона в сражении у Валутиной горы под Смоленском лишился ноги — ее оторвало ядром. Умер он 22 августа 1812 года от гангрены. Сердце генерала отвезли в Париж и похоронили на парижском кладбище Пер-Лашез. А останки похоронили в бастионе городской крепостной стены Смоленска. И археологи прицельно искали здесь останки Гюдена, пишет «Медуза».

«В поисках захоронения команда археологов ориентировалась на воспоминания одного из свидетелей похорон — и в результате обнаружила фрагменты деревянного гроба под старым танцполом в городском парке Смоленска. В могиле были обнаружены останки мужчины 40-45 лет без нижней половины левой ноги и знаков различия», – рассказал журналистам директор Института археологии РАН Николая Макарова.

После этого глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский попросил передать останки во Францию для генетического анализа. В октябре французские антропологи и палеогенетики приступили к работе, сообщил Николай Макаров ТАСС.

5 ноября Малиновский сообщил изданию France Bleu, что ДНК «подходит на 100%», назвав это величайшим днем в своей жизни и пообещав, что теперь останки Гюдена вернутся во Францию. Альберик д?Орлеан, прямой потомок генерала, призвал отдать Гюдену национальные почести.



