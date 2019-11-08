И не на чем ехать, и негде стоять. Под утро в Петербурге горели машины и гаражи

С разницей в 10 минут в районе полуночи с 7 на 8 ноября пожарным поступило два вызова. В центре города горела «ракушка», а на севере – иномарки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, в 23:39 поступило сообщение о пожаре у дома 6 по Лоцманской улице. Там в цельнометаллическом гараже обгорела обстановка на площади 3 кв. метра. В 00:14 пожар ликвидирован.

А в 23:44 пожар начался у дома 50 по Дибуновской улице в Приморском районе. Там сначала загорелся BMW. У него выгорел моторный отсек. Огонь попал и на рядом стоящий Mercedes. У него обгорели пластиковые детали с левой стороны. 8 ноября в 00:11 пожар ликвидирован.



