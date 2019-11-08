«Проехали Волховстрой и встали в лесу». Пассажиры «Ласточки» из Петрозаводска опоздали на петербургское метро

Скоростной поезд из Петрозаводска, который ждали в Петербурге вечером 7 ноября, остановила непогода. Пассажиры доберутся до Ладожского вокзала заполночь.

О затянувшемся путешествии рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам пассажиров, «Ласточка» покинула Петрозаводск в шесть вечера и должна была прибыть в Петербург за час до полуночи, но застряла в лесу под Волховстроем в Ленинградской области.

Проводники объяснили вынужденную остановку аварией с грузовым составом, которая будто бы произошла на пути следования. В ОЖД «Фонтанке» уточнили, что сбой в расписании связан с погодой, которая нарушила работу контактной сети в Волховстроевском регионе.





«Ласточка» №805 продолжила движение и задерживается более чем на два часа. Вместе с ней из графика выбился поезд №820, следующий из Пскова в Петрозаводск. Как заверили в пресс-службе, пассажиров из Карелии, которые не успели приехать до закрытия метро, от Ладожского вокзала развезут автобусами.

Наледь захватила железную дорогу 5 ноября, задерживались электрички и поезда дальнего следования. С последствиями дождя и мокрого снега продолжали разбираться накануне.