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08.11.2019 00:10
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Журналиста «Росбалта» объявили в международный розыск. Его обвиняют в клевете на Алишера Усманова и вымогательстве 50 тыс. долларов

Обозревателю «Росбалта» Александру Шварёву предъявлено обвинение в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве у казахстанского банкира Кенеса Ракишева. Об этом 7 ноября сообщил адвокат журналиста Владимир Жеребенков.

По его словам, Шварёв объявлен в международный розыск, следствие собирается просить для него заочного ареста. Соответствующее ходатайство Тверской районный суд Москвы рассмотрит 11 ноября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката. 

Как рассказал Жеребенков, по версии следствия, журналист вместе с неким Алишером Абдулаевым с июля по октябрь прошлого года размещал на сайтах заведомо ложную информацию о якобы причастности бизнесмена Усманова к совершению тяжких преступлений. Кроме того, Шварёву вменяют вымогательство 50 тысяч долларов у казахстанского предпринимателя Кенеса Ракишева. За эти деньги банкиру будто бы было обещано остановить поток публикаций о его причастности к мошенничеству и связи с преступными группировками.

В апреле «Росбалт» писал, что в редакции агентства и в квартире Шварёва прошли обыски в рамках расследования дела о клевете на Усманова. Тогда журналист проходил по нему в статусе свидетеля. Как заявлял главный редактор «Росбалта» Николай Ульянов,  агентство не публиковало сведений, которые легли в основу уголовного дела, а правоохранителей больше заинтересовали публикации Шварёва по делу Шакро Молодого. За несколько месяцев до обысков Усманов через суд добился удаления трёх статей, в которых его связывали с этим криминальным авторитетом, с сайта Russian Criminal.

Александр Шварёв, как заявил его адвокат, сейчас проходит лечение в Риге, вину он не признаёт.


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