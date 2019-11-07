Большинство автодилеров в Европе должны «умереть». Иначе индустрии не выжить

Автомобильные дилерские сети по всей Европе ожидают существенные сокращения – иначе им просто не выжить. Такой вывод сделали исследователи из международного центра изучения автомобильной дистрибуции ICDP.

В докладе, опубликованном ICDP, говорится, что сети продаж автомобилей в Европе сокращаются уже 11-й год подряд, а сервисные сети – 9-й год, но этого недостаточно, пишет Moto Trader. Пока что дилерские сети сократились всего на 16 процентов за последние 10 лет, несмотря на все возрастающее давление со стороны новых способов и каналов дистрибуции, включая интернет.

Также на традиционный авторынок оказывает существенное давление развитие каршеринга, что приводит к дальнейшему падению розничных продаж. По мнению ICDP, одним из способов выживания может быть дальнейшее разделение продаж и сервиса, а также большее разнообразие форм обслуживания.

Конечно, величина необходимого сокращения дилерских сетей сильно зависит от конкретного рынка. Так, например, Германия переполнена автодилерами, у них самые низкие показатели в расчете на одну точку продаж, в то время как, например, в Великобритании аналогичные цифры в два раза выше.





В целом авторынок на данный момент испытывает вполне предсказуемый продолжительный период падения после рекордного 2018 года. Скорее всего, пророчат специалисты, рынок уже никогда не вернется к уровню прошлого года с его почти ста миллионами проданных новых автомобилей.

Причин тут много, и среди них самые существенные – массовое появление электромобилей, «цифровизация» всего и вся, включая прямые продажи через интернет, и развитие альтернативных способов использования автомобилей, то есть подписки, каршеринг и так далее. Все это существенно сокращает доходы как розничной торговли автомобилями, так и сервисных сетей. Их просто столько уже не надо и, возможно, уже не понадобится никогда.