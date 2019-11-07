В Кишиневе неизвестные разбили памятник Герою Советского Союза Черниенко

Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко (1907-1982) на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Как сообщил в Facebook руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович, за последние шесть месяцев это второй случай вандализма.

"Сегодня утром на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе произошел очередной акт вандализма в отношении памятника Герою Советского Союза, уроженцу Молдавии, майору Георгию Черниенко. Именная плита из красного гранита была обнаружена разбитой на аллее Героев Советского Союза", – написал Петрович.

Он напомнил, что полгода назад новый глава МВД Андрей Нэстасе решил ликвидировать пост карабинеров, охранявших мемориал.



