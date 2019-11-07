Медведев утвердил компенсации затрат иностранцев за съемки кино в РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление правительства РФ о введении в России системы рибейтов, в соответствии с которой иностранные компании могут компенсировать часть своих затрат при съемке фильмов на территории РФ.

"Принятое решение будет способствовать увеличению объема экспорта услуг в сфере культуры, созданию условий для притока иностранных инвестиций в российскую аудиовизуальную отрасль, развитию кооперации между российскими и иностранными компаниями – производителями аудиовизуального контента", – говорится в пояснительной записке к постановлению, опубликованному на сайте правительства.

Предполагается, что субсидии будут направляться не напрямую иностранным производителям, а российским компаниям, которые работают у них в подряде или в кооперации с ними.

Постановлением утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета при производстве иностранными кинокомпаниями аудиовизуальной продукции в России. Объем субсидии предлагается рассчитывать исходя из документально подтвержденных затрат организаций, прошедших предварительный отбор, на аренду сценических постановочных объектов (павильонов, декораций, макетов местности, локаций), съемочного и аудио-оборудования, осветительного оборудования. Также субсидии предполагается выдавать на оплату услуг российских кинопроизводителей, компаний, осуществляющих постпроизводство.





Одним из условий на получение рибейта является обязательное участие в производстве российских специалистов, в том числе режиссеров, сценаристов, операторов, фотографов, продюсеров, актеров, массовки, дублеров, каскадеров и прочих.

для получения субсидии аудиовизуальное произведение должно соответствовать одному из следующих условий:

– полнометражный художественный фильм – общий хронометраж не менее 52 минут, минимальная сумма расходов на территории России – 15 млн рублей;

– документальный фильм – общий хронометраж не менее 52 минут, минимальная сумма расходов на территории России – 3,75 млн рублей;

– анимационный фильм – общий хронометраж не менее 52 минут, минимальная сумма расходов на территории России – 5 млн рублей.

На заседании проектного комитета «Международная кооперация и экспорт» 17 июня 2019 года одобрено выделение 70 млн рублей в 2019 году на эти цели.