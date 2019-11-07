Илон Маск пообещал показать пикап Tesla 21 ноября. В дате нашли отсылку

Илон Маск остается верен себе: объявление о предстоящей презентации давно и страстно ожидаемого таинственного пикапа он сделал не где-нибудь, а в своем твиттере. Следующую модель Tesla, которую Маск назвал Cybertruck, представят публике 21 ноября в Лос-Анджелесе, неподалеку от штаб-квартиры Space X.

Согласно нескольким деталям, обнародованным Маском, новый пикап Tesla будет стоить меньше 50 000 долларов, по всем характеристикам будет превосходить Ford F-150 (общепризнанный американский стандарт пикапов) и, кроме того, будет быстрее, чем Porsche 911, пишет Car and Driver. Скорее всего, у Cybertruck будет 4 электромотора и, соответственно, полный привод, что для Tesla отнюдь не новинка.

Также Car and Driver отмечает, что дата презентации выбрана неслучайно. Она отсылает к культовому фильму Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» (Blade Runner), действие которого разворачивается в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. Фанаты Tesla сразу предположили, что в дизайне Cybertruck найдут отражение мотивы из этого фильма 1980 года.

Пикапы как вид автомобилей не только очень популярны в Америке, а практически предмет культа. Уже упомянутый Ford F-150- это самый продаваемый в США автомобиль на протяжении последних 28 лет, и даже в мировом рейтинге он занимает второе место после Toyota Corolla. Именно поэтому поклонники Tesla так ждут этой премьеры.



