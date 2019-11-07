Пресс-секретарь главы Чечни заявил, что Кадырова не так поняли. Пойти на всё для наказания за попранную честь он не готов

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов не слышал от своего лидера призывов «сажать, пугать, убивать» за оскорбления в Интернете. Он утверждает, что слова Рамзана Кадырова исказил некомпетентный переводчик.

«Переводчик телерадиовещательной корпорации (BBC) знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским», – цитирует «Интерфакс» Каримова 7 ноября.

Дословный вариант перевода выступления Рамзана Кадырова его пресс-секретарь не приводит, но заявляет, что вариант BBC является привычным для западной прессы пасквилем. «Неугомонные господа» из СМИ Великобритании, Франции, Германии и США, по его словам, пытаются «разбередить заживающие раны войны» и пускают в ход всё – от подтасовок до клеветы.





«Слова о том, что в республике наведём порядок, остановим тех, кто раздувает вражду, сеет ложь, восприняты этими «доброжелателями» так, как им это хотелось бы», – утверждает Каримов.

Фрагмент выступления Кадырова на недавнем заседании правительства Чечни «Русская служба BBC» опубликовала накануне. Запись на чеченском языке сопровождают русские субтитры: «Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится. (...) Клянусь священным Кораном, не оставим! Я приму любое наказание в этом мире. Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире».

На Кремль видеозапись впечатления не произвела, обещанные кары остались не услышаны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считать публикацию BBC за первоисточник «не может и не будет», проверять точность перевода он также не собирается.