Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште

Фанаты московского ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем» 7 ноября. Об этом сообщают российские СМИ.

Источник Telegram-канал «ЭкСпорт» отмечает, что в городе произошла серия драк между ультрас, причем на подмогу россиянам прибыли группировки из Польши, Болгарии и Сербии. В столице Венгрии в усиленном режиме работает полиция, было ограничено движение наземного транспорта.

Ряд российских болельщиков задержан, ведется работа по их освобождению. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе российского посольства в Будапеште Тигран Гарибян. "7 ноября в преддверии матча между командами ЦСКА и "Ференцварош" в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка, в результате которых ряд российских граждан был задержан венгерской полицией, которая незамедлительно проинформировала о произошедшем посольство России", – заявил Гарибян.

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский в своем Twitter также сообщил о беспорядках перед матчем Лиги Европы.





В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками. pic.twitter.com/GVqsBh51Ac — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 7 ноября 2019 г.

— В Будапеште жарко, — говорится в сообщении. — Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками.





Беспорядки в метро Будапешта перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА ? pic.twitter.com/N4tVMlCUup — SPORT24.ru (@sport24_ru) 7 ноября 2019 г.

Матч «Ференцварош» — ЦСКА начнется в Будапеште в 23.00 по московскому времени.