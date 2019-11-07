Происшествия
Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште
Фанаты московского ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем» 7 ноября. Об этом сообщают российские СМИ.
Источник Telegram-канал «ЭкСпорт» отмечает, что в городе произошла серия драк между ультрас, причем на подмогу россиянам прибыли группировки из Польши, Болгарии и Сербии. В столице Венгрии в усиленном режиме работает полиция, было ограничено движение наземного транспорта.
Ряд российских болельщиков задержан, ведется работа по их освобождению. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе российского посольства в Будапеште Тигран Гарибян. "7 ноября в преддверии матча между командами ЦСКА и "Ференцварош" в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка, в результате которых ряд российских граждан был задержан венгерской полицией, которая незамедлительно проинформировала о произошедшем посольство России", – заявил Гарибян.
Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский в своем Twitter также сообщил о беспорядках перед матчем Лиги Европы.
В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками. pic.twitter.com/GVqsBh51Ac
— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 7 ноября 2019 г.
— В Будапеште жарко, — говорится в сообщении. — Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками.
Беспорядки в метро Будапешта перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА ? pic.twitter.com/N4tVMlCUup
— SPORT24.ru (@sport24_ru) 7 ноября 2019 г.
Матч «Ференцварош» — ЦСКА начнется в Будапеште в 23.00 по московскому времени.