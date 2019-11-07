Да не оставит Лунтик-Иисусик без премии. Почему в СК через год вспомнили о карикатурном изображении Христа

В Белгороде сотрудники Следственного комитета возобновили проверку в отношении блогера Никиты Горчакова, в прошлом году изобразившего Иисуса Христа в образе мультипликационного героя Лунтика.

О даче объяснений в управлении СК Белгородской области Горчаков 7 ноября сообщил телеканалу «Дождь». Следователь спрашивала его о происхождении картинки, на которой фиолетовый Христос с ушками Лунтика вылупляется из яйца. Подпись к картинке цитирует слоган мультфильма: «Я родился».

Карикатуру Горчаков создал более года назад, о ней стало известно благодаря обращения ранимого и анонимного заявителя в полицию. Из МВД материал проверки на законных основаниях переслали коллегам – статья 148 УК относится к подследственности СКР.

О Горчакове вспомнили в ноябре, перед подведением годовых итогов. В графе раскрытых преступлений по оскорблению религиозных чувств у белгородского следствия – ноль. Единственная атака в Белгороде на хулителей веры датирована 2016 годом – девушка прикурила от церковной свечи и заплатила 15 тысяч рублей. Больше в местные суды уголовных дел не поступало. По ведомственным правилам это значит, следственная работа по защите прав верующих в городе не ведется.



