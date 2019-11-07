"Отнимает все силы, время, иногда желание". Зеленский рассказал о своей работе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что быть лидером страны — очень сложная профессия, которая отнимает все силы. Видеоб украинского президента опубликовано в его Facebook.

«К этой работе привыкнуть нельзя. Люди ведь как говорят – к хорошему быстро привыкаешь. А это реальная жизнь, очень сложная. Очень сложная профессия, отнимает все силы, время, иногда желание», — сказал он.

«Ты просто в конце вечера из человека превращаешься в какой-то такой, знаете, организм. Не хочу ни думать, ни что-то делать. Даже не понимаю иногда, о чем говорит семья. И это утомительно не только для меня, а и для семьи», — добавил он.



