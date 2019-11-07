Полиция не помешала отметить годовщину Октября у «Авроры». Задержанных отпускают без протоколов

Несогласованное Смольным мероприятие коммунистов у крейсера «Аврора» закончилось без новых задержаний. Пока полиция расстаётся с чествовавшими 102-ю годовщину Октября практически мирно.

Как сообщили «Фонтанке» в петербургском отделении КПРФ, к половине девятого вечера 7 ноября акция у «Авроры» закончилась, часть участников переместились к 18-му отделу полиции. На Петрозаводскую доставили задержанных, которых постепенно выпускают из автозаков.





«Продержали полтора часа, забрали документы. Сейчас отдали и никакого протокола не составили», – рассказывает один из участников. По его словам, к крейсеру он шёл без флага, ничего не скандировал, но держал в руках газеты.

Как отметил фотограф «Фонтанки», внимание правоохранителей в основном привлекали участники с флагами. Их настоятельно просили свернуть, тех, кого уговорить не получалось, провожали в автозак. В КПРФ говорят, что задержаны порядка десяти человек, пока их отпускают без протоколов. По данным ОВД-инфо, продолжить акцию не дали восьми участникам, в том числе депутату Законодательного собрания Петербурга Ольге Ходуновой.

Коммунистам не удалось согласовать шествие от Финского переулка до Петроградской набережной, которое ежегодно проводят в честь годовщины Октябрьской революции. Участники выдвинулись на акцию к «Авроре» от мечети на Кронверкском проспекте.