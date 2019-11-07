Российский стратегический бомбардировщик ушел от двух F-35 над Японским морем

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Дальней авиации России смог уйти от новейших американских истребителей.

Как пишет китайское агентство Sina, во время планового полета над Японским морем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 в режиме форсажа ушел от двух сопровождавших его американских истребителей пятого поколения F-35A Lightning II.

Китайский портал сообщает о том, что инцидент произошел 3 ноября. Sina пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

110-тонный Ту-160 способен развивать скорость до 2,1 числа Маха, тогда как 13-тонный F-35A — только 1,8 числа Маха. «Военные эксперты считают, что скорость обычного самолета не отражает его боевую мощь, однако бомбардировщик, летящий быстрее истребителя, является техническим преимуществом», — пишет Sina.



