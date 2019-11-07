Директор петербургской «дочки» РЖД прибрал служебный «Ленд Крузер» в качестве «золотого парашюта»

В Петербурге суд признал мошенником главу дочерней компании РЖД. Виктор Кабанов за бесценок выкупил служебный внедорожник.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 7 ноября, гендиректор ООО «ОРС» мошеннически завладел «Тойотой Ленд Крузер Прадо», приобретенной для организации за 2 млн рублей. На ней ездил сам Кабанов.

Незадолго до увольнения гендиректор представил в оценочную компанию фотографии побитого «Крузера», выдав его за корпоративный. Будто бы машина побывала в ДТП. Кабанов получил экспертное заключение о стоимости «железа» 139 тысяч рублей.

В «дочке» РЖД к справке отнеслись настолько доверчиво, что не стали осматривать «Ленд Крузер», и в ноябре 2015 года оформили с Кабановым договор купли-продажи на 150 тысяч. Через месяц, по данным СПАРК, в компании сменился директор.





Выкупленный за бесценок автомобиль никогда не попадал в ДТП. Это легко проверить по базе ГИБДД, зная VIN-номер. Он наверняка находился в распоряжении оценочной компании «Центр-Оценка» из города Ржев Тверской области. Туда обращался Кабанов за заключением. В «ОРС» при заключении договора купли-продажи тоже могли бы провести элементарную проверку.

Виктору Кабанову 67 лет. После увольнения из системы РЖД он вышел на пенсию. В 2018 году автомобиль арестовали в рамках уголовного дела.

Смольнинский районный суд признал Кабанова виновным в особо крупном мошенничестве и приговорил его к двум годам условно. Компания «ОРС» входит в структуру РЖД, занимается ведомственными поставками питания. Офис расположен на Днепропетровской улице в Петербурге. Уставный капитал превышает 5,5 млн рублей, чистые активы составляют почти четверть миллиарда рублей.