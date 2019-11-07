Меркель: Ситуация вокруг Ирана становится все сложнее

Ситуация вокруг Тегерана становится все сложнее, но важно поддерживать с ним диалог. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"С каждым шагом ситуация, конечно, становится сложнее", – сказала она на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине, комментируя заявление иранской стороны о возобновлении обогащения урана на ядерном объекте Фордо. Меркель подчеркнула, что власти ФРГ "поддерживают диалог с Ираном". "Исчерпывающего анализа мы пока не проводили", – отметила канцлер.

Иран в ночь с 6 на 7 ноября возобновил обогащение урана на ядерном объекте Фордо, находящемся в 180 км к югу от Тегерана. 5 ноября президент исламской республики Хасан Роухани объявил, что новый этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной программе начнется 6 ноября.

Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения, введя санкции против Ирана. Пострадали и страны, ведущие бизнес с Тегераном. В результате Тегеран тоже объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Исламская республика объяснила свои действия ответом на действия Вашингтона, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) найти выход из сложившейся ситуации.



