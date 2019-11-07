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07.11.2019 21:33
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«Я знала, что он мог себе это позволить». В полицию Петербурга заявили о похищении сына топ-менеджера «Газпрома»

Незнакомца, что вынес из детсада ребенка функционера «Газпром флота», увидели по камерам наружного наблюдения. Погоня привела к непростому особняку на севере Петербурга.

«Я знала, что он мог себе это позволить». В полицию Петербурга заявили о похищении сына топ-менеджера «Газпрома»

Заявление о похищении сына 36-летней гражданки Эстонии Полины Соболь зафиксировали в полиции Приморского района вечером 7 ноября. Отец ребенка занимает пост заместителя гендиректора по экономике и финансам стопроцентной дочки газовой монополии, компании «Газпром флот». Как указано в заявлении матери, около двух часов дня из детского сада «Мармелад» на Коннолахтинском проспекте ребёнка забрал неизвестный.

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Незадолго до этого Полина забрала из престижной школы на Крестовском острове старшего сына, 9-летнего Филиппа. Женщину сопровождали судебные приставы с исполнительным листом Тверского районного суда Москвы. Документ предписывает вернуть детей матери. Старший сын рассказал, в каком детском саду находится младший брат Марк, но к тому моменту приезда дошкольника там уже не было.

Действие переместилось к особняку на улице Новой в престижном посёлке «Северный Версаль» неподалёку от Ольгино на севере Петербурга. Дом, предположительно, принадлежит Олегу Жукову. Для понимания – соседний дом на той же улице продаётся сегодня за 100 миллионов рублей. На место прибыла полиция, но в особняк охрана пустила только приставов. Ребёнка они не нашли, зато обнаружили детскую комнату, записи о гувернёре, няне и водителе.  

Неизвестность о местонахождении своих мальчиков для Полины Соболь не новое ощущение. Младшего она не видела больше года. Как это нередко бывает, дети стали заложниками остывшей любви их родителей. С Олегом Жуковым Полина рассталась четыре года назад, почти сразу начались суды.


«Я подала в суд после того, как он стал угрожать вывезти сыновей на частном самолёте. Как он выражался – подниму борт. Я знала, что он мог себе это позволить, когда мы жили, он говорил, что его зарплата 10 тысяч долларов в месяц», – рассказала Полина Соболь изданию 47news.

Полина Соболь с сыновьями
Полина Соболь с сыновьями

Суд определил законным представителем детей их мать. Отец с этим не согласен, поэтому логично, что первые вопросы у полицейских должны быть к Олегу Жукову. Корреспонденту 47news удалось поговорить с управленцем из структур «Газпрома», и тот заявил, что знает, где находится Марк.

Виктор Смирнов
для «Фонтанки.ру»

Подробнее читайте в материале 47news «Похищение ребёнка топ-менеджера Газпрома. Вся драма в эстонской саге о разводе».


© Фонтанка.Ру
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