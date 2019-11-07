Таких цифр планета не видела со Второй мировой войны. Мировой долг достиг рекордного показателя

Мировой долг — государственный и частный — достиг рекордного показателя в 188 трлн долларов, что составляет 230% мирового ВВП. Об этом 7 ноября сообщила в ходе выступления на конференции имени Жака Полака директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, две трети всей задолженности лежит на частном секторе. Таких цифр планета не видела со Второй мировой войны. Государственный долг при этом достиг максимума с 1980-х годов, пишет РБК.

Нынешний объем долга, по словам Георгиевой, как раз угрожает экономической стабильности. «Из-за высокого долгового бремени многие правительства, компании и семьи становятся очень уязвимыми в случае резкого ухудшения финансовой ситуации», — отметила она. Среди потенциальных современных угроз Георгиева назвала торговые войны, неопределенную ситуацию с Brexit, а также геополитические риски.



