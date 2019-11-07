Сам себе акробат. В «Питерлэнде» прокомментировали прыжки на батуте, после которых школьнику зашивали ноги

Травмы 12-летнего посетителя батутного парка в Петербурге объяснили небрежным отношением к технике безопасности, которые допустил ребёнок и его взрослый сопровождающий. На память о развлечении у мальчика остались швы на ногах.

Как сообщили 7 ноября в «Питерлэнде» в ответ на запрос «Фонтанки», школьник пострадал во время посещения парка 2 ноября, когда выполнял «опасный акробатический элемент» и «неудачно приземлился». Мальчик, подчёркивают в компании, нарушил правила посещения парка, которые ему и его сопровождающему разъяснили на входе.

«Каждый посетитель в обязательном порядке проходит инструктаж по технике безопасности. Законный представитель пострадавшего также был ознакомлен с правилами и подписал расписку», – заявляют в «Питерлэнде».

Как утверждается, без медпомощи травмированного посетителя не оставили: на месте его осмотрел врач, предложил госпитализацию, но получил отказ от законного представителя ребёнка.

Отец мальчика Юрий рассказал «Фонтанке», что его 12-летний сын был в парке с дедушкой, которому администрация предложила только подписать бумагу о том, что претензий у пострадавшего к парку нет. Ребёнок, по его словам, спрыгнул с батута в защищённую мягкими ограждениями зону и напоролся на металлические части батута.Порезы на ногах зашивали в больнице. Школьник спустя пять дней ещё хромает. Родители обратились в Следственный комитет.



